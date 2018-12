Ils success en l’America dal Nord èn ina gronda satisfacziun, perquai ch'il bulletin da blessuras da Caviezel è grond. Il 2011 ha el rut il liom cruschà e blessà il meniscus en in schanugl, il 2015 ha el rut in oss d’in ventrigl e curt suenter in maun. Caviezel è adina puspè vegnì sfurzà da far lungas pausas.

Dapi la stagiun 2016/2017 ha Mauro Caviezel gì dapli cletg cun blessuras e dapi lura er adina puspè mussà tge ch’è pussibel sch’el è saun. Al campiunadi mundial il 2017 a San Murezzan ha il skiunz da 30 gudagnà la medaglia da bronz en la cumbinaziun alpina ed in mais pli tard cuntanschì ses emprim plaz da podest en la cuppa mundiala, quai al super-g dad Aspen en ils Stadis Unids.

Finalmain là nua ch’el ha adina vulì esser

Il grond success ha il skiunz dal Club da skis Beverin dentant festivà a l’entschatta da la nova stagiun cun trais plazs da podest en seria. En sia disciplina da parada, il super-g, dastga Caviezel schizunt purtar a la proxima cursa mez december en la Val Gardena il numer cotschen sco leader dal classament en questa disciplina.

Ils success en l’America dal Nord èn sa chapescha nagina garanzia ch’i funcziunescha durant l’entir enviern. Ma Mauro Caviezel ha mussà ch’el tutga tranter ils megliers dals megliers en las disciplinas spertas sch’el na sto betg gist cumbatter cun malsognas e blessuras. E vegn il frar grond da Gino Caviezel da conservar sia buna furma va el franc er sco in dals gronds trumfs al campiunadi mundial da skis il favrer ad Are en Svezia.

