Victoria dubla per la Svizra a Chamonix

Il final da la cursa parallela a Chamonix è stà en mauns Svizzers. Loïc Meillard ha battì il skiunz da Samignun Thomas Tumler. Il Tudestg Alexander Schmid ha sco terz cumplettà il podest. Per Meillard è quai l'emprima victoria en la cuppa mundiala.

Il medem mument ha Meillard er gist gudagnà la pitschna culla da cristal per la victoria da la cuppa mundiala en questa disciplina. Quella vegn surdada quest onn per l'emprima giada. Durant l'entira stagiun èn be duas cursas parallelas stadas sin il program. Tar l'emprima ad Alta Badia era Meillard vegnì novavel.

