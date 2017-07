Michael Matthews gudogna la 16avla etappa dal Tour de France

L’Australian triumfescha en il sprint avant il Norvegiais Edvald Boasson Hagen ed il Tudestg John Degenkolb.

Matthews aveva gia gudagnà l'etappa da sonda passada. Uschia po l’Australian far squitsch sin Marcel Kittel che maina actualmain il classament da sprint. Avant sias duas victorias aveva Matthews anc in retard da bunamain 80 puncts sin Kittel. Uss è ses retard sa sminuì per 50 puncts.

Status quo a la testa generala

En il classament general resta il Brit Chris Froome a la testa cun in avantatg da 18 secundas sin il Talian Fabio Aru. Cun 23, respectiv 29 secundas retard suondan il Franzos Romain Bardet ed il Columbian Rigoberto Uran.

