Podest

1. Mikaela Shiffrin / Stadis Unids 1:22.48

2. Tina Weirather / Principadi da Liechtenstein + 0.16

3. Tamara Tippler / Austria + 0.18

Resultat da las Svizzras

Jasmine Flury manchentà ses segund podest da la carriera be per pauc. Cun in retard da bun 6 dieschavels è ella vegnida tschintgavla. Gist avant Wendy Holdener + 0.67. Sin ulteriuras rangs èn da chattar Joana Hählen + 1.23, Corinne Suter + 1.80 e Priska Nufer + 2.26.

Discletg dentant per Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin sco era Nathalie Gröbli – tuttas trais èn crudada ora.

Lindsey Vonn – fin da la carriera ?

Curt suenter che Lindsey Vonn è crudada en il super-G da Cortina, ha ella fatg allusiun da terminar sia carriera anticipadamain. Ella na veglia betg chalar, ma ella na possia betg cuntinuar uschia. Las dolurs en in schanugl sajan gist memia bler. Quai ha l’Americana ditg a l’emettur austriac ORF.

Legenda: Pervi da dolurs en in schanugl ponderescha Lindsey Vonn da terminar sia carriera anticipadamain. Keystone

La skiunza da 34 onns era turnada en la cuppa mundiala per las cursas a Cortina d’Ampezzo. Ella vuleva terminar sia carriera la fin da questa stagiun. Cun 82 victorias è Lindsey Vonn la skiunza cun il pli grond success insumma. Latiers vegn ina medaglia d’aur a gieus olimpics e dus titels da campiunessa mundiala.

