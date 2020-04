La pandemia da corona tutga er il Club da Hockey da Tavau. Per minimar il donn finanzial, ha il club annunzià lavur curta per tut ils collavuraturs sco era per ils giugaders. Sco las gasettas da la Somedia scrivan, spetgian els dentant anc sin ina resposta da las autoritads. Pir suenter ina resposta positiva vegnia ins a tschertgar il discurs cun ils giugaders, pertge be sch'ils giugaders èn pronts d'acceptar ina reducziun da lur paja, saja insumma pussaivel d'introducir lavur curta.

Sco quai ch'il CEO dal HCD, Marc Gianola ha declerà, examineschia il HCD plinavant sch'i fetschia senn da dumandar per in credit da maximal 500'000 francs.

