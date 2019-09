Ils ZSC Lions han durant l’ultima stagiun danovamain fatg ina perdita. Durant la stagiun 2018/19 è sa resultà in minus da radund 1,733 milliuns francs. Quai èn 400’000 francs dapli ch’èn cumparaziun cun la stagiun precedenta, sco il club ha communitgà. Motiv per il minus è cunzunt ch’ils Lions han manchentà la stagiun passada ils play-offs. Entras ina vendita da record da 7'384 cartas da stagiun hajan ins dentant pudì minimar in zic las expensas.

Meglra situaziun tras midada d'Oerlikon ad Altsetten

Cun la midada planisada en la nova arena ad Altstetten sin la stagiun 2022/2023 spera il ZSC en futur cun meglras pussaivladads finanzialas che fin uss en il stadion ad Oerlikon. L'agen chapital è vegnì augmentà per 6 milliuns sin 9,5 milliuns francs.

