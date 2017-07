Moto 2: Tom Lüthi crudà ora

Tar il Grond Premi da la Germania è il Svizzer crudà ora en la 12avla runda ed ha uschia manchentà impurtants puncts per il campiunadi mundial.

En il cumbat per il titel da campiun mundial da Moto 2 hai dà ina pitra sconfitta per Tom Lüthi. Tar il Grond Premi da la Germania è il Svizzer crudà ora en la 12avla runda ed ha uschia manchentà impurtants puncts per il campiunadi mundial.

Cura ch'el è crudà ora era il Bernais sin plazza 2, quai davos il leader - Franco Morbidelli. Quel ha la finala er gudagnà la cursa sin Sachsenring.

Entant maina il talian il classament e quai cun 37 puncts avant Lüthi.

