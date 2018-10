Jorge Lorenzo na parta betg al Grond Premi da Moto GP en il Giapun a Motegi. Quai ha communitgà il Spagnol da 31 onns via las raits socialas. El stoppia desister damai ch'el na saja anc betg sa revegnì dal tuttafatg sa sias blessuras vid il pe ed il maun. Avant stgars in mais è el ruclà tar il start dal Grond Premi da Aragonien, stgars duas emnas pli tard anc ina giada durant in trenament.

Lorenzo è stà trais giadas campiun mundial en la Moto GP. Actualmain è el sin il 5avel plaz dal classament. Ses cumpatriot da la Spagna Marc Marquez maina.

