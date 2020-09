Tom Lüthi e la squadra IntactGP da la Germania sa separan suenter dus onns. Enstagl da cuntinuar lur collavuraziun sajan els sa cunvegnids d’ir vias separadas, ha il manager da Lüthi Daniel Epp confermà envers SRF.

Contract da dus onns

La proxima stagiun va Tom Lüthi da nov per ils Spagnols dal Team Stop and Go Racing (SAG). Sco quai che SRF rapporta, haja il Bernais da 34 onns suttascrit in contract da 2 onns. El remplazza là l'Australian Remy Gardner che mida tar KTM.

L’equipa enturn il possessur Eduardo Perales è pitschna e fitg famigliara, quai ma dat in bun sentiment.

Pauc success suenter emprims buns tests

Questa stagiun n’è betg gartegiada a Tom Lüthi. Bain aveva el cuntanschì buns resultats en ils tests, la meglra rangaziun è dentant in 5avel plaz a Spielberg en l’Austria. En la davosa cursa a Misano hai tanschì per plaz 9.

Lüthi va anc 7 Gronds Premis per l’equipa tudestga IntactGP. Il november cumenzan lura gia ils emprims tests cun ses nov töff. Il campiun mundial Moto2 dal 2005 è il segund Svizzer che ha in contract cun l’equipa SAG. En las stagiuns 2015, 2016 e 2018 (sco pilot da reserva) è Jesko Raffin sesì sin in töff dals Spagnols.