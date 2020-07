Il Svizzer Dominique Aegerter è vegnì sin il podest tar ses debut en la MotoE. Tar il GP da Jerez en Spagna, l'emprima cursa da la stagiun è l'anteriur manischunz da moto 2 vegnì sin plazza 3. Aegerter ha pers radund trais secundas sin il victur brasilian Eric Granado e bun dus dieschavels secunda sin il Talian Matteo Ferrari.

La plazza dad Aegerter è da valitar uschè bain, perquai che quai è stada l'emprima cursa da Aegerter sin ils bikes d'electro che han ina battaria da passa 100 kilos. Plinavant è el crudà enavos tar il start da plazza 3 sin 7. En la cursa che va be sis rundas ha lura dentant constant pudì far bun temp e la finala hai tanschì per il podest.