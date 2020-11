Joan Mir è anticipadamain campiun mundial da la MotoGP. Al Spagnol da 23 onns ha tanschì in 7avel plaz en la penultima cursa da la stagiun. Per Suzuki èsi l’emprim titel en la classa roiala dapi 20 onns. Lura aveva l’American Kenny Roberts Junior gudagnà il titel per ils Giapunais.

Gudagnà la cursa oz a Valencia ha il Talian Franco Morbidelli. Segund è vegnì l'Australian Jack Miller sin Ducati e terz ils Spagnol Pol Espargaro sin KTM.

Moto2: Nagina schanza per Lüthi

Tar la cursa da Moto2 n'èsi betg gartegià al Svizzer Tom Lüthi da realisar in resultat top. Il Bernais è rivà a Valencia be sin plaz 16.