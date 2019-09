La gronda figura è danovamain stà Nino Schurter ch’è daventà per l’otgavla giada campiun mundial, quai avant ses cumpatriot Mathias Flückiger, uschia ch’i ha dà ina victoria dubla tar ils umens. Il grond trumf svizzer tar las dunnas, Jolanda Neff, ha gudagnà argient, quai malgrà ch’ella n’ha betg giu in bun di. Schurter e Neff han plinavant anc gudagnà aur en il team relay, la cursa da staffetta, quai ensemen cun Sina Frei, Joel Roth ed il giuven talent grischun dad Igis, Janis Baumann.

Legenda: Nino Schurter en l'arrivada a Mont-Saint-Anne. Keystone

Nagins quitads per l’avegnir

Il triumf da Sina Frei en la cursa da las dunnas U23 n’è nagina surpraisa. La sportista da 22 onns auda gia en la cuppa mundiala tar l’elita mintgamai ina candidata per in plaz sin il podest. Grazia al success a Mont Sainte-Anne ha Sina Frei tant sco segir in dals trais plazs da partenza als proxims gieus olimpics l’onn proxim a Tokio. Ina gronda speranza per l’avegnir èn er il Tessinais Filippo Colombo e Vital Albin da Tersnaus. Omadus èn stads sin il podest en la cursa dals umens U23. Colombo ha gudagnà argient, Albin la medaglia da bronz.

Tar ils juniors ha oravant tut Jacqueline Schneebeli mussà ses grond potenzial. Suenter ses titel da campiunessa d’Europa è la giuvna turitgaisa uss er daventada campiunessa mundiala tar las junioras U19. Tar ils juniors U19 è il grischun Janis Baumann stà il meglier svizzer, quai sco 7avel.

