Suenter ses grev accident durant il trenament curt suenter Nadal a North Carolina en ils Stadis Unids è Jolanda Neff sin via enavos, ma igl è in lung viadi. Tar quest accident ha ella stgarpà la spletga, rut ina costa e giu in collaps dal lom.

Jolanda Neff è vegnida transportada en l’ospital ed ha schizunt stuì cumbatter per insumma surviver. Ella ha era pers bler sang. Durant bleras emnas n’ha Neff betg dastgà trenar. Questa pausa n’è betg stada simpla per la campiunessa mundiala da mountainbike dal 2017. Pertge pazienza n’è betg ina da las fermezzas da Jolanda Neff.

Jau hai stuì emprender d’avair pazienza.

Cumenzar tar nulla

Dapi in temp è la sportista da 27 onns puspè enavos sin il velo. Ensemen cun ses trenader e bab Markus Neff dastga ella puspè auzar il puls, quai dentant be sin bellas vias. Ils trutgs, ils uschè numnads trails, ston anc spetgar in mument. La mamma Sonja Neff sustegna sia figlia en la stanza da gimnastica. Il process da recreaziun è uschia in project da famiglia.

La finamira èn ils gieus olimpics

La fin matg cumenza la nova stagiun da la cuppa mundiala da mountainbike. Jolanda Neff fiss là gugent a la partenza, era sco preparaziun per ils gieus olimpics da stad a Tokio. La cursa olimpica è e resta la gronda finamira da Jolanda Neff.

RTR sportissimo 17:00