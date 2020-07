Ils dus gronds favurits, Nino Schurter e Mathias Flückiger, han cumbattì piz a cup per quest titel. Pir en la davosa da set rundas ha Schurter pudì sa distanziar in zic da Flückiger. La finala ha il campiun mundial e campiun olimpic oriund da Tersnaus gudagnà cun in avantatg da bun 5 secundas sin Mathias Flückiger, il campiun svizzer dal 2018. Er Lars Forster ha sco terz pers be 10 secundas sin Nino Schurter.

Ina buna prestaziun ha er Andrin Beeli da Sagogn mussà. El è vegnì 9avel cun in retard da be 2:16 minutas sin Nino Schurter. Cun quest plaz en ils top 10 tar l'elita ha Beeli mussà ina da sias meglras cursas insumma en sia carriera.

Resultats campiunadis svizzers da mtb 2020 dapli , il link avra en ina nova fanestra

Bronz per Vital Albin

En la categoria dals umens U23 è Vital Albin da Tersnaus daventà terz ed ha uschia gudagnà sia terza medaglia da bronz en questa categoria a campiunadis svizzers. El ha pers bun 1:20 minutas sin il victur Joel Roth. Sco segund ha Alexandre Balmer cuntanschì l'arrivada, il collega d'equipa da Vital Albin. Stuì sa cuntentar be cun il 14avel plaz ha Ursin Spescha ch'è stà malsaun las davosas emnas.

Jolanda Neff ina classa per sa sezza

Tar las dunnas d'elita è Jolanda Neff vegnida per la 6avla giada campiunessa svizra, per la 5avla giada en seria. Malgrà che Neff ha absolvì pir sia segunda cursa suenter sia greva blessura n'ha ella laschà nagina schanza a la concurrenza. La finala ha la favurita triumfà cun in avantatg da 2:30 minutas avant Sina Frei en ses emprim onn tar l'elita. Frei ha dentant anc gì da magunar in defect tecnic al cumenzament da la cursa. Cumplettà il podest sco terza ha Linda Indergand. La Grischuna Corina Gantenbein da Claustra è vegnida 7avla.