Gudagnà ha per l’emprima giada il Brasilian Henrique Avancini ch’ha battì en in sprint final l’Ollandais Milan Vader. Schurter ch’è adina stà en la gruppa da testa ha controllà la cursa da la partenza fin l’arrivada, n’è dentant betg vegnì da sa distanziar da la concurrenza. Cun Filippo Colombo ha anc in segund svizzer cuntanschì in plaz sut ils top 10. Il giuven tessinais è vegnì 10avel. Lars Forster, il collega d’equipa da Schurter, è vegnì 12avel e Mathias Flückiger 17avel.

Jolanda Neff sto dar si

Tar las dunnas han Sina Frei ed Alessandra Keller procurà per ils megliers resultats ord vista svizra. Frei è vegnida 8avla e Keller 9avla. Jolanda Neff ha stuì terminar la cursa gia en la segunda runda pervia da problems da sanadad.

Gudagnà la segunda cursa da la cuppa mundiala a Nove Mesto ha la Franzosa Pauline Ferrand-Prévot. La campiunessa mundiala ha triumfà cun in avantatg da 21 secunda sin l’Ollandaisa Anne Terpstra. Cumplettà il podest sco terza ha la Franzosa Loana Lecomte che aveva gudagnà avant quatter dis l’emprima cursa en Tschechia.

I spetga il punct culminant da la stagiun

Per ils megliers mountainbikers dal mund vai uss vinavant a Leogang en l’Austria. Là vegn cumbattì l’emna proxima per medaglias al campiunadi mundial. Nino Schurter parta sco defensur dal titel ed emprova da gudagnar ses 9avel titel da campiun mundial.

