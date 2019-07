Schurter batta Flückiger en il sprint final

La cursa da cross-country en l’Andorra è stada in vair spectacul. Nino Schurter e Mathias Flückiger han cumbattì fin sin ils davos meters per la victoria. Suenter intginas attatgas betg reussidas ha Schurter surpassà Flückiger pir curt avant l’arrivada ed uschia gudagnà per duas secundas. Terz cun in retard da be 12 secundas è vegnì il Brasilian Henrique Avancini che stat per l’emprima giada sin il podest.

Schurter a la testa dal classament general

Grazia a sia 31avla victoria en la cuppa mundiala è Nino Schurter uss er il nov leader en il classament general. Il Grischun maina da nov 80 puncts avant Mathias Flückiger e 135 puncts avant l’Ollandais Mathieu van der Pool che n’è betg stà a la partenza ad Andorra. Van der Pool sa concentrescha il mument sin sia stagiun cun il velo da via.

A Nino Schurter mancan uss anc duas victorias da la cuppa mundiala per egualisar il record da la legenda franzosa Julien Absalon.

Neff segunda tar las dunnas

Ina buna cursa ord vista svizra ha er Jolanda Neff mussà tar las dunnas. Neff che veva gudagnà il venderdi la cursa da short track è vegnida segunda ad Andorra. Gudagnà la cursa da las dunnas ha l’Ollandaisa Anne Terpstra che stat uschia per l’emprima giada sisum il podest d’ina cursa da la cuppa mundiala da cross-country. Terpstra ha distanzià Jolanda Neff per 38 secundas. Terza è vegnida Yana Bolomoina da l’Ucraina. Cun Sina Frei sco 9avla ha anc ina segunda svizra cuntanschì in plaz sut ils top 10. L’Americana Kate Courtney che maina actualmain il classament general ha stuì sa cuntentar be cun il 8avel plaz.

RR novitads 17:00