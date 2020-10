Il campiun mundial e campiun olimpic Nino Schurter ha stuì sa cuntentar cun il quart plaz en l’emprima cursa da la cuppa mundiala en questa stagiun. Schurter ha pers a Nove Mesto en Tschechia 44 secundas sin Simon Andreassen dal Danemarc ch’ha triumfà per l’emprima giada en sia anc giuvna carriera. Il Danais ha gudagnà cun in avantatg da nov secundas sin il Franzos Maxime Marotte. Cumplettà il podest sco terz ha l’Ollandais Milan Vader. Cun Thomas Litscher sco 10avel ha anc in segund svizzer cuntanschì in plaz sut ils top 10.

Er en la cursa da las dunnas n’hai dà nagin podest svizzer. Meglra svizra è vegnida Sina Frei sco 7avla. Alessandra Keller è vegnida 10avla e Jolanda Neff ha stuì sa cuntentar cun il 17avel plaz. Gudagnà la cursa ha la Franzosa Loana Lecomte.

Vital Albin sin il podest

In plaz da podest hai perencunter dà per Vital Albin. Il mountainbiker da Tersnaus è vegnì terz en la cursa dals U23.

Dumengia proxima spetga la segunda e davosa cursa da la cuppa mundiala da questa stagiun a Nove Mesto. L’emna proxima vegn lura cumbattì per medaglias al campiunadi mundial da mountainbike a Leogang en l’Austria. A fin va la stagiun lura mez october cun il campiunadi d’Europa en il Tessin.