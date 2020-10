cuntegn

mountainbike - Nino Schurter per l'emprima gia campiun d'Europa

Per Nino Schurter hai tuttina anc dà in «happy end» en questa stagiun. Be in'emna suenter la trumpada al campiunadi mundial da mountainbike a Leogang en l'Austria è Nino Schurter daventà per l'emprima giada en sia carriera campiun europeic en la disciplina cross country.