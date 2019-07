Nino Schurter ha pudì festivar sia 32avla victoria en la cuppa mundiala. Quai en la cursa da Cross Country a Les Gets en las Alps franzosas.

Al mountainbiker Sursilvan manca cunquai be pli ina victoria per egualisar la marca da record dal Franzos, Julien Absalon.

Il campiun olimpic ha distanzià ses ultim concurrent Gerhard Kerschbaumer da l'Italia per quatter segundas en il finish. Terz è vegnì il Brasilian Henrique Avancini. L'ulteriur Svizzer Mathias Flückiger è vegnì 9avel.

Tar las dunnas è Jolanda Neff vegnida segunda.

RR novitads 18:00