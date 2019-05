Malgrà ch’il mountainbiker Nino Schurter ha gia gudagnà tut quai ch’i dat da gudagnar en ses sport ha el er per la nova stagiun da la cuppa mundiala gist pliras finamiras.

Per l'ina vul Schurter gudagnà almain anc trais cursas da la cuppa mundiala per uschia rumper il record dal Franzos Julien Absalon ch’ha gudagnà en sia carriera 32 cursas da la cuppa mundiala. Nino Schurter ha actualmain sin ses conto 30 victorias. Per l’autra defendess Nino Schurter er gugent quest onn ses titel da campiun mundial a Mont Sainte-Anne en il Canada, i fiss gia ses 8avel titel da la carriera. La cursa a Mont Sainte-Anne vala sco fitg tecnica e pretensiusa, ina cursa che schai al Sursilvan da 33 onns.

Schurter resta il favurit

Er sch’ils giuvens sco l’Ollandais Mathieu van der Pool, il Talian Gerhard Kerschbaumer u Anton Cooper da la Nova Zelanda vegnan onn per onn pli e pli datiers a Schurter vegn il mountainbiker oriund da Tersnaus anc adina da tegnair ses concurrents en sia sumbriva. Dapertut nua che Nino Schurter va a la partenza vala el sco il grond favurit.

Dapi il 2010 ha Nino Schurter gudagnà sis giadas il classament general da la cuppa mundiala. Sulet la legenda Julien Absalon ha triumfà set giadas. En questa stagiun 2019 ha Schurter pia er la schanza d’egualisar quest record.

Ina stagiun en vista als gieus olimpics

Tut en tut stattan sin il program set cursas da la cuppa mundiala che cumenza la proxima fin d’emna, ils 18 e 19 da matg, ad Albstadt en Germania. L’entschatta avust spetga lura la cursa a Lai, quasi avant l’isch-chasa da Schurter.

Las cursas da la cuppa mundiala da quest onn quintan er gia per la qualificaziun per ils proxims gieus olimpics la stad il 2020 a Tokio. En il Giapun vul Nino Schurter defender ses titel da campiun olimpic per uschia metter si il viertgel ad ina carriera incredibla.

