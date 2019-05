Nino Schurter e Mathieu van der Poel han pudì sa distanziar gia baud da la concurrenza. En la davosa da set rundas ha Van der Poel anc ina giada auzà la cadenza e laschà nagina schanza pli a Schurter ch’ha la finala cuntanschì l’arrivada cun in retard da 19 secundas.

Per l’Ollandais èsi l’emprima victoria en ina cursa da la cuppa mundiala da cross-country. Avant aveva el dentant gia gudagnà tschintg cursas da shorttrack. E dacurt ha il talent ollandais er triumfà cun il velo da via a l'Amstel Gold Race, in dals gronds classichers.

Schurter mussa ina reacziun

Il campiun olimpic e campiun mundial Nino Schurter dastga tuttina esser cuntent cun ses segund plaz a sia cursa preferida a Nove Mesto. Quella cursa ch’el ha gia gudagnà sis giadas en sia carriera. Schurter ha oravant tut er pudì mussar ina reacziun, suenter ch’el aveva stuì sa cuntentar be cun il 6avel plaz en l’emprima cursa da la cuppa mundiala en questa stagiun, avant in’emna ad Albstadt en Germania.

Cumplettà il podest sco terz ha Mathias Flückiger, il Svizzer ch'aveva triumfà en l’emprima cursa ad Albstadt. A Nove Mesto ha Flückiger dentant pers bunamain duas minutas sin il nov star en la scena da mountainbike, Mathieu van der Poel. In plaz en ils top diesch hai er dà per Andri Frischknecht ch’è vegnì 9avel.

Discletg per Jolanda Neff

En la cursa da las dunnas n’hai dà nagin plaz da podest per las Svizras. La giuvna Sina Frei ch’è partida fin quest onn cun las U23 è dentant vegnida quarta en sia segunda cursa cun l’elita ed ha uschia manchentà be piz a cup ses emprim podest.

Il grond trumf svizzer, Jolanda Neff ch’è stada per part a la testa da la cursa, ha gì in defect en la davosa runda, uschia ch’ella è crudada enavos sin l’otgavel plaz, dus plazs suenter Linda Indergand ch’è vegnida sco segunda meglra svizra sisavla. Gudagnà tar las dunnas ha sco gia avant in’emna ad Albstadt, l’Americana e campiunessa mundiala Kate Courtney.

Ursin Spescha e Vital Albin

En la cursa dals umens sut 23 onns è Ursin Spescha da Sevgein vegnì 22avel. Vital Albin da Tersnaus ha stuì magunar ina terrada. El è vegnì be 63avel. Meglier Svizzer è stà il Tessinais Filippo Colombo sco segund.

Vinavant cun la cuppa mundiala da mountainbike vai lura l’entschatta fanadur. Lura stattan sin il program las cursas ad Andorra. Dals 9 fin ils 11 d’avust vegn la cuppa mundiala da mountainbike a Lai en il Grischun.

