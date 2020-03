Swiss Cycling vuless gugent in grond campiunadi mundial da mountainbike il 2025. Sco quai che la federaziun ha communitgà fa ella il pussaivel per ch'i dettia in campiunadi mundial cumbinà, per set disciplinas, en il Vallais.

Ensemen cun l'uniun chantunala vallesana e l'interpresa da promoziun Valais/Wallis ha Swiss Cycling inoltrà ina decleraziun d'intenziun per uschia ina campiunadi mundial il settember 2025.

Ins vul unir entaifer duas emnas - en la medema regiun - cursas da cross-country, downhill, E-Bike, Enduro, marathon, pumptrack e short track.

Sch'ils resuns da las destinaziuns vallesanas sajan positivs lura vegnia Swiss Cycling ad elavurar ina candidatura.

Il 2011 hai dà a Champéry ils campiunadis mundials da cross-country e downhill ed a Grächen hai dà il 2019 il campiunadi mundial dal maraton. Zermatt pernottescha l'Enduro World Series, Verbier e Grimentz organiseschan la cursa da maraton Grand Rain.

L'ultim campiunadi mundial da cross-country en Svizra è stà il 2018 a Lai.