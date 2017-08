Mujinga Kambundji e Salome Kora en il mezfinal sur 100 meters

Als campiunadis mundials d'atletica leva a Londra èn las duas curridras svizras sa qualifitgadas per il mezfinal.

Kambundji cun in temp dad 11 secundas e 14 tschientavels sco secunda da sia seria, Salome Kora sco Lucky Loser. La qualificaziun da Kora n'era betg exnum da spetgar. Cun il temp dad 11 secundas e 30 tschientavels hai però tanschì per la qualificaziun sco ina da sis Lucky Loser. Kora ha survegnì in start singul perquai che betg avunda atletas avevan cuntanschì la limita necessaria.

La pli sperta e tut las sis serias è stada la Tudestga Gina Lückenkemper. Cun 10 secundas e 95 tschientavels è ella stada sco suletta sut 11 secundas. Il mezfinal ed il final èn dumengia.

