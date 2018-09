Nadal ha stuì cumbatter per mintga balla per cuntanscher il quartfinal.

En l’otgavelfinal ha il numer in dal mund battì Nikoloz Basilaschwili da la Georgia en quatter sets cun 6:3, 6:3, 6:7 e 6:4. Basilaschwili ha mussà durant bunamain trais uras e mesa ils dents a Nadal. Il segund break en il quart set ha lura decis la partida en favur dal Spagnol.

Thiem senza problems

En il quartfinal spetga Dominic Thiem sin Rafael Nadal. L'Austriac ha gudagnà sia partida cunter Kevin Anderson en trais sets. Suenter sis terradas cunter il Sidafrican è quai ussa la segunda victoria en fila per Thiem.

Quai saja stada ina da sias meglras partidas, uschia l’Austriac. In siemi daventia vaira, ha Thiem ditg en connex cun il fatg ch’el ha cuntanschì per l’emprima giada il quartfinal a New York.

