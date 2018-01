Nadal gioga en il quartfinal – tiers perder in set

Il numer in dal mund Rafael Nadal vegn tar ils Australian Open a giugar en ils quartfinal. Il Spagnol ha battì l'Argentin Diego Schwartzmann en 4 sets cun 6:3, 6:7, 6:3 e 6:3.

Tiers ch'il numer in sin la glista mundiala dal tennis ha per l'emprima giada durant il turnier pers in set, ha el la finala battì l'Argentin Diego Schwartzman suenter in dir cumbat da prest quatter uras. El ha victorisà en 4 sets cun 6:3, 6:7, 6:3 e 6:3.

Uschia vegn Rafael Nadal a giugar en il quartfinal dal Australian Open. Là frunta el sin il Croat Marin Cilic. Cilic ha battì il Spagnol Pablo Carreño Busta – medemamain en 4 sets.

