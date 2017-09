Nadal gudogna US Open

Rafael Nadal è il victur dal US Open 2017. Il giugader da tennis spagnol ha gudagnà il final cunter il sidafrican Kevin Anderson senza fadia en trais sets.

Igl è la terza giada che Rafael Nadal gudogna suenter il 2010 ed il 2013 il US Open. Il Catalan da Mallorca da 31 onns ha gudagnà il final cunter il sidafrican Kevin Anderson en duas uras e 27 minutas cun 6:3, 6:3 e 6:4. Nadal ha uss la schanza da restar fin la fin da l'onn il numer 1 dal mund.

Federer da nov sin rang 2

Suenter che Andy Murray sto far pausa pervi d'ina blessura è Roger Federer da nov sin rang 2 da la rangaziun mundiala dal tennis. Il numer 1 - Rafael Nadal - è dentant lunsch davent per il Svizzer. Suenter che Federer è crudà ora en il quart final dal US Open, entant che Nadal ha gudagnà il turnier. Stan Wawrinka, che ha interrut sia stagiun, è crudà enavos da plazza 4 sin plazza 8.

