L’emprim trenament ha la naziunala svizra absolvì avant portas avertas. Passa 2'000 persunas han visità quest trenament per vesair co Xherdan Shaqiri e collegas lavuran e treneschan per avair success en Russia. Davent dad uss vegn dentant trenà davos portas serradas. Il temp liber frequentan ils giugaders en lur hotel, il resort Lada che sa chatta bun tschintg kilometers davent dal stadion a l’ur da la Wolga.

Wolga e Lada

La Wolga cun sia promenada è il magnet dals indigens. Là vegn ì a spass, a far bogn, a pestgar u simplamain per giudair in café. Sper la Wolga è Toljatti oravant tut enconuschent per sia industria dad autos Lada – dal reminent la pli gronda industria dad autos da la Russia. Toljatti è en general in grond center d’industria.

A Toljatti ha l’equipa naziunala ses ruaus e po trenar optimal sin ils gieus da gruppa encunter la Brasilia, la Serbia e la Costa Rica. Per quests gieus vegn mintgamai sgulà da Samara al lieu. L’emprim gieu dat la Svizra la dumengia saira a las 20:00 a Rostov encunter il favurit Brasilia.

