Per Roman Schaad, Jovian Hediger e Roman Furger è la cursa stada a fin suenter il quartfinal. Tar las dunnas avess Nadine Fähndrich anc gì schanzas, ma ella croda or en il mezfinal.

Ils trais umens ch'eran sa qualifitgads per ils quartfinals a Tavau èn tuts crudads or. Sco emprim è Roman Schaad stà londervì. El è dentant vegnì 5avel en sia gruppa. Sco segund èn lura las schanzas stadas a fin per Jovian Hediger ch'è vegnì be quart. Er il terz um en la runda n'ha gì naginas schanzas. El è perfin crudà or, e quai curt suenter il start.

Nadine Fähndrich sin plazza 7

La meglra figura ord vista svizra ha fatg Nadine Fähndrich. Ella è la suletta ch'ha pudì sa qulifitgar per ils mezfinals. La finala è la curridra da 23 onns vgnida 7avla ed ha uschia er dumagnà ils criteris da selecziun per il campiunadi mundial da ski nordic la fin favrer a Seefeld. Per la matadora locala, Laurien Van der Graf è il sprint stà a fin en il quartfinal.

Premiera dumagnada per Wieser

Per Fabiana Wieser èsi stà la premiera en la cuppa mundiala tar las cursas a Tavau. Ad ella han mancà radund 10 fin 11 secundas sin las meglras, la finala è ella vegnida 62avla. Per ella en tuttacas in eveniment. Pudair concurrenzar l'emprima giada cun l'elita mundiala è stà per ella in sentiment grondius.

Dumengia fa Wieser er la cursa da da 10 kilometers a Tavau.

Resultat dal final da dunnas

1. Stina Nilsson

2. Sophie Caldwell

3. Maja Dahlqvist

4. Natalia Nepryaeva

5. Katja Visnar

6. Krista Parmakoski

Resultat dal final dals umens

1. Johannes Hoesflot Klaebo

2. Federico Pellegrino

3. Baptiste Gros

4. Lucas Chanavat

5. Eirik Bransdal

6. Gleb Retivykh

Program Tavau Nordic 2018 Dumengia, ils 16 da december: 09:30 uras – cursa da 10 km dunnas (stil liber) 11:30 uras – cursa da 15 km umens (stil liber)

