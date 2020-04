Sedrun fiss stà per l'emprima giada finiziun e partenza d'ina etappa. Ed in di pli tard avess quai lura dà ina cursa encunter l’ura sur il Pass Alpsu. Er sche Sedrun Mustér Turissem ha gia fatg bler lavur per beneventar ils cilists en Surselva ha la directura de l'organisaziun turistica Simona Barmettler tuttina er chapientscha per la decisiun. Ma la destinaziun sco era ils organisaturs sajan interessads da manar atras il Tour de Suisse cun las medemas etappas il 2021, decis na saja quai dentant anc betg definitiv.

Pervia dal coronavirus nagin Tour de Suisse