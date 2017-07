Nagina medaglia al turnier da Claustra per Simona Waltert

La giugadra da tennis Waltert ha perdì sia partida da quartfinal al campiunadi europeic dals U18 cunter la polacca Daria Kuczer.

Al campiunadi europeic da chasa a Claustra ha Simona Walter perdì il gieu da quartfinal en dus sets cun 6:7 e 6:7. Uschia na dat quai nagina medaglia per la giuvna da 16 onns. Per Waltert era la partida da quartfinal gia la segunda da quai di. Il venderdi avantmezdi aveva ella giugà l’otgavel final che aveva custà memia bler energia per savair triumfar duas giadas.

