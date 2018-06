Cun la Brasilia frunta in dals gronds favurits dals campiunadis mundials en l'emprim gieu da gruppa sin la Svizra.

La Brasilia vala sco in dals gronds favurits sin il titel als campiunadis mundials da ballape. Dar en il tun vul la Seleção gia en l’emprim gieu da gruppa encunter la Svizra. Ma il respect dals Svizzers saja gronds, conferma il schurnalist brasilian Julio Gomes.

Julio Gomes rapporta dapi dus decennis da campiunadis mundials da ballape ed è adina sin ils chaltgogns a la naziunala brasiliana. El enconuscha il campiun mundial da record sco ils pli paucs. Che la Svizra n’haja betg da porscher sulet uras u tschigulatta, da quai saja la Brasilia conscienta, di Gomes. La Svizra haja gronda qualitad en l’equipa e giugaders sco in Stephan Lichtsteiner, Granit Xhaka u Xherdan Shaqiri sajan era enconuschents en l’America dal Sid. La Seleção haja perquai grond respect da l’equipa da Vladimir Petkovic.

Julio Gomes dat bler credit a la Svizra

Ina victoria cunter la Svizra fiss immens impurtant, quai rumpess il glatsch per silsuenter avair success a quest turnier. Perquai saja quest emprim gieu da gruppa in dals pli impurtants insumma. El è dentant da buna speranza che la Brasilia cumenzia cun success quest turnier. Ma Julio Gomes crai er che la Svizra pudess far furora en Russia. I saja pussibel che la naziunala svizra cuntanschia schizunt ils mezfinals, uschia Gomes.

L’euforia da ballape saja gronda en la Brasilia, la terrada dad 1:7 encunter la Germania als davos campiunadis mundials saja emblidada. Ils fans stettian cumplettamain davos lur equipa. Als davos campiunadis mundials il 2014 en l’agen pajais sajan ils Brasilians dentant er stads tuts davos la naziunala svizra en il gieu da l'otgavelfinal cunter il grond rival l’Argentina. Questa giada èn els dentant franc betg per ils Svizzers, mabain per lur equipa che vul gudagnar en Russia il 6avel titel da campiun mundial.

