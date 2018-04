Il club da ballape Real Madrid ha la gievgia per l'emprima giada durant questa campagna terminà in gieu cun ina victoria senza in gol dal star-giugader Christiano Ronaldo. En la 28avla minuta ha Bayern sajettà il 1:0, ma anc avant la pausa ha il dubel defensur da titel pudì egualisà. Suenter stgars in'ura ha Marco Asensio sajettà il gol decisiv per ils Madrilens.

Il è stà in gieu ch'è grev da digerir.

Ils ospitants dad ier, Bayern München, ston uschia gudagnar il gieu ordaifer il mardi – insatge ch'è han, cun excepziun dal 2:1 ch'ils ha l'onn passà dà il bigliet per ils quartfinals, la davosa giada cuntanschì il 2001. Ina difficultad pudess quai cunzunt er vegnir perquai ch'il club n'ha ier betg mo pers la partida, mabain er dus giugaders: Arjen Robben e Jérôme Boateng.

RR novitads 06:00