Naginas consequenzas per Vettel

La Federaziun internaziunala d’automobil FIA ha decidì: l’attatga da Sebastian Vettel encunter Lewis Hamilton al grond premi d’Aserbaidschan n’ha naginas consequenzas per il pilot tudestg da Ferrari. Vettel n’ha survegn nagin ulteriur chasti.

Sebastian Vettel aveva manà da gugent ses auto encunter quel da ses rival Lewis Hamilton avant 8 dis ad Aserbaidschan, ord la raschun ch’el è stà dal maini ch’il Brit haja cugliunà el cun franar. La direcziun da cursa aveva sinaquai dà a Vettel in chasti da 10 secundas e discussiunà davart in ulteriur chasti da minus 3 puncts. Silsuenter ha la FIA prendì enta maun il cas.

«Regal d’anniversari» per Vettel

Exact il di da ses 30avel anniversari ha il pilot da Ferrari stuì cumparair en il quartier general a Paris. Mo Sebastian Vettel è mitschà cun in egl blau. Il Tudestg ha sulet stuì sa perstgisar per sia acziun. El ha surpiglià tut la responsabladad per quest schabetg.

Il president da la FIA Jean Todt ha la finala decidì che quest capitel duai vegnì serrà senza ulteriuras consequenzas. L’anteriur manader da l’equipa da Ferrari ha dentant avertì Vettel. La proxima giada che Sebastian Vettel sa cumporti sin tala moda vegnia il cas immediat dà vinavant al tribunal internaziunal.

RR novitads 09:00