Suenter che las autoritads dal Tessin han proclamà il stadi d'urgenza è uss er la stagiun da hockey a fin. Quai han ils clubs decidì ensemen cun las ligas National League e Swiss League. Uschia ha communitgà la Federaziun svizra da hockey. Ina finiziun anticipada vala er per las ligas pli bassas.

Datti in campiun svizzer?

A la radunanza da la liga ch'è venderdi vegn discutà davart las consequenzas da la fin anticipada dal campiunadi da hockey. Plinavant duai er vegnì sclerì sch'i dat il 2020 in campiun svizzer – pussaivel fiss ch'ils ZSC Lions daventan campiuns cunquai ch'ils Turitgais han gudagnà la qualificaziun. Il medem vala er per la segund auta liga en svizra, la My Sports League e la liga da dunnas.

