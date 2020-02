Puspè ina decisiun cun mo in gol differenza. Questa giada dentant a favur dal club da hockey da Tavau.

Il club da hockey da Tavau gudogna puspè cunter Genevra Servette. Er questa giada è il gieu stà fin l’ultim fitg stretg. Suenter che l’equipa grischuna era ida fin en la mesadad dal gieu cun duos gols en avantatg encunter Genevra sun las ultimas minutas puspè stadas criticas. S-chars tschintg minutas avant la fin da la partida ha Deniss Smirnovs da Genevra numnadamain fatg il 1:2 e purtà l’equipa romanda enavos en il gieu. Il HCD ha dentant purtà il avantatg sur il temp e resta uschia sin ils chaltgons al leder, EV Zug. Zug e dal rest l’emprima equipa che s’ha qualifitgà definitivamain per ils playoff.

Plazza dus en la tabella

La victoria dal club da hockey da Tavaun encunter Genevra era impurtanta per restar en contact cun la testa da la tabella. Il retard sin Zug emporta mo tschintg puncts. Tavau è uschia sin buna via da sa qualifitgar questa stagiun puspè per ils playoffs. Avant la stagiun na era quai da spetgar uschia cler da la squadra grischuna. Il HCD, dentant era Genevra Servette sun senza dumonda las equipas da surpraisa da questa stagiun.