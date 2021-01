Valentin Nussbaumer e David Ullström bandunan l’EHC Bienna e midan per immediat tar Tavau. L’attatgader Nussbaumer ha suttascrit in contract da dus onns tar il HCD, ed Ullström resta fin la fin da la stagiun tar ils Grischuns.

Luca Hischier e Perttu Lindgren da lur vart bandunan Tavau vers Bienna.

Hischier survegn là in contract fin il 2024 e Lindgren resta fin la fin da questa stagiun.

Cunzunt la midada da Lindgren dat en egl. Il Finlandais è stà ils ultims onns ins dals megliers giugaders sin il glatsch svizzer. Il 2015 era Lindgren vegnì cun Tavau campiun svizzer, in onn pli tard era el vegnì elegì sco meglier giugader da la National League. Questa stagiun n'è Lindgren dentant mai vegnì sin turas.

Or dal Sportflash da SRF ils 6 da schaner: