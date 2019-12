Il HCD è enavos sin la via da success. Suenter la terrada cunter ils ZSC Lions batta l’equipa grischuna Langnau cun 5:3. In emprim pass en direcziun da la victoria ha il HCD fatg en il segund terz. Suenter 33 minutas manava il HCD cun 3:1. La differenza per propi ha Tavau dentant fatg en l'ultim terz. Diesch minutas avant la fin ha la squadra procurà per in culp dubel. Langnau n'è betg pli stà bun da reagir.

HCD sin plaz trais

Suenter la victoria cunter Langnau fa il club da hockey da Tavau il pass sin plaz trais da la tabella. Mo ils ZSC Lions e Bienna han per il mument anc dapli puncts sin il conto che il HCD. Las equipas sin ils plazs in e dus han però er trais, respectiv quatter partidas dapli sin il conto.

Emprima partida per Davyd Barandun

Suenter stgars la mesadad da la qualificaziun è la partida cunter Langnau stada la premiera per il giuven defensur engiadinais Davyd Barandun. Barandun ha dà la gronda part dal campiunadi en la Swiss League tar ils Ticino Rockets. Pervia dals blers ferids ch'il HCD ha per il mument, ha Barandun pudì dar sia emprima partida da quest campiunadi tar l’equipa da tradiziun.

Ils ulteriurs resultats

Friburg - Lugano 1:3

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

ZSC Lions

25 85:57

49 2.

Bienna 26 69:62

46 3. Tavau 22 78:65

45 4.

Genevra 26 73:66

43

5.

Losanna

25

73:67

41 6. Zug 23 77:67

40 7. SCL Tigers

24

61:70

33 8. Friburg 24 57:62

32 9. Lugano 26 64:74

31 10. Berna

25

66:82

29 11. Lakers 25 65:82

28 12. Ambri 25

58:72

27

