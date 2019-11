Suenter la terrada da la sonda, è il HCD turnà enavos sin la via da success. Il HCD ha gudagnà cunter Lugano cun 3 a 2. En la 30avla minuta è Lugano ì en avantatg cun 2:0 grazia ad ina dubletta entaifer 17 secundas. Du Bois, Rantakari e Corvi han lura vulvì il gieu en favur dal HCD.

Emprim terz (0:0)

Il HCD ha dominà per gronda part l'emprim terz. Sulettamain il cumenzament è il gieu stà guliv cun occasiuns sin omaduas varts.

En la 7avla minuta è il HCD vegnì tar in powerplay. Cun in giugader dapli èn ils Grischuns stads duas giadas fitg datiers al 1:0. Otso Rantakari e Benjamin Baumgartner avessan quasi stuì sajettar il gol. Ord fitg bunas posiziuns n'han els dentant betg dumagnà il puck sper il goli Sandro Zurkirchen ora. Tavau ha suenter gist prendì cun il schlantsch ord quest powerplay ed ha smatgà ditg sin il 1:0. Lugano è pir cunter la fin dal terz puspè vegnì meglier en il gieu. Tut en tut han ins dentant percurschì che Lugano n'ha actualmain betg blera fidanza en sasez. Ils ultims tschintg gieus da campiunadi han ils Tessinais pers.

Segund terz (1:2)

30' Alessio Bertaggia (Raffaele Sannitz) 0:1

30' Dominic Lammer (Reto Suri, Timo Haussener) 0:2

34' Felicien Du Bois (Lukas Stoop) 1:2

Tavau ha cumenzà bain il segund terz ed è vegnì tar pliras bunas occasiuns. En la 30avla minuta lura dentant il schoc per l'equipa da Christian Wohlwend: Entaifer 17 secundas ha Lugano sajettà dus gols entras Alessio Bertaggia e Dominic Lammer.

Suenter questa dubletta ha il HCD duvrà intginas minutas da sa revegnir. A Felicien Du Bois èsi lura gartegià en la 34avla minuta, in zic ord il nagut, da scursanir. Cun in bellezza «slapshot» ha el laschà nagina schanza al goli da Lugano, Sandro Zurkirchen.

En las davosas minutas dal segund terz n'èsi lura dentant betg gartegià a Tavau da crear bleras occasiuns. Pir paucas secundas avant la sirena è Marc Wieser anc vegnì ina giada fitg malsegir avant il gol, ha dentant manchentà d'egualisar.

Ultim terz (2:0)

42' Otso Rantakari (Perttu Lindgren, Claude-Curdin Paschoud) 2:2

49' Enzo Corvi (Perttu Lindgren, Aaron Palushaj) 3:2

L’ultim terz ha cumenzà perfetg per il HCD. Gia suenter bun ina minuta èsi stà il defensur finlandais, Otson Rantakari ch'ha pudì egualisar per sia equipa. Cun in sajet da la lingia blaua ha el tutgà en la rait.

En la 49avla minuta ha Enzo Corvi lura decidì il gieu cun il 3:2. En powerplay ha el suenter ina fitg bella cumbinaziun sajettà il puck sut la latta e laschà nagina schanza al goli da Lugano.

En las ultimas minutas han ils Tessinais anc empruvà ina giada tut d'egualisar. La gronda schanza ha Linus Klaasen gì tschintg minutas avant la fin. El ha manà ora il goli Joren van Pottelberghe, ha dentant sajettà il puck sur il gol.

Tut en tut ha il HCD dentant merità ils trais puncts en quest gieu guliv cunter il HC Lugano.

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

ZSC Lions

21 75:51

43 2.

Bienna 22 57:53

38 3.

Genevra 22 64:57

37

4. Tavau 17 59:47

35 5.

Losanna

21

62:56

33 6. SCL Tigers

19

48:51

30 7. Zug 19 63:57

30 8. Friburg 19 43:50

25 9. Lugano 21 50:62

25 10. Berna

21

58:69

25 11. Lakers 21 54:62

24 12. Ambri 21

46:60

21

RR novitads 20:00+