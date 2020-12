Las emprimas duas partidas ch'il HCD ha dà durant questa stagiun encunter Bienna, èn idas a fin cun mo in gol differenza. Ed era en la terza partida è la differenza ditg stada mo in gol. Curt avant la fin manava il HCD anc cun 4:3. Lura dentant ha Luca Cunti da Bienna procura per il pari dal 4:4 – ed uschia èsi ì en il temp supplementar.

Janis Moser decida gieu

Maximalmain tschintg minutas cun mo trais giugaders, quai èn las reglas en il temp supplementar. Questa equipa che tira l’emprim gol ha gudagnà, e quai era questa giada Bienna. Janis Moser ha fatg il gol decisiv suenter stgars trais minutas. Suenter la victoria encunter Langnau perda il HCD puspè. Ed uschia resti tar il fatg, ch'il HCD ha savens da digerir ina sconfitta suenter ina victoria.

Ils ulteriurs resultats da la saira:

Zug – Lugano 5:2

Losanna – Lakers 5:3

Cun sia victoria è il EV Zug da nov a la testa da la tabella, suandà da Losanna. Il leader d'enfin uss ils ZSC Lions crodan enavos sin plaz 3. Ed il HCD resta sin plaz 10.