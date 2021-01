Il SC Berna annunzia in ulteriur cas da corona. Tests svelts avant la partida da questa saira a Tavau han manà ad in resultat positiv. Uss è l’entira squadra dal SCB preventivamain en quarantina, sin ordinaziun da l’uffizi dal medi chantunal da Berna.

Per il club da hockey da Tavau fiss la partida cunter Berna che porta la laterna cotschna – stada ina buna chaschun per far ulteriurs puncts. Dentant ils Grischuns na briglieschan era betg cun prestaziuns constantas, suenter ina victoria suonda savens puspè ina sconfitta.

Bunas memorias – la victoria dal november passà:

Senza Perttu Lindgren

Questa saira avess il HCD era giugà l’emprima giada senza Perttu Lindgren. Il campiun svizzer dal 2015 e giugader il pli impurtant da l’entira liga il 2016 – è cumplettamain ord furma. Perquai ha Tavau decis avant curt ensemen cun Lindgren, da sistir la collavuraziun e da dar liber il giugader finlandais. Anc trenescha Perttu Lindgren cun il HCD. Apaina ch’i dat dentant ina schliaziun cun ina autra equipa, po il center bandunar il Grischun.