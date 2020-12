Bain ha il HCD anc avant l'emprima pausa pudì sajettar il 1:2. Suenter la pausa è dentant puspè sa mussà il medem maletg sco avant la pausa. Ambri ha dominà la partida e sajettà en la 29avla minuta il 3:1. Anc mender per la squadra da Tavau èsi vegnì 8 minutas pli tard. Dominic Zwerger ha sajettà il 4:1 per Ambri, malgrà ch'ils da Tavau avevan in giugader dapli sin il glatsch.

Il terz terz ha cumenzà alura puspè in zic meglier per il HCD. Suenter trais minutas ha Ambühl sajettà il 2:4. Dentant be 30 secundas pli tard fan ils Tessinais lur 5avel gol da la saira. En la 49avla minuta sajetta Flynn alura gia il 6:2 per Ambri.

Per ils Tessinais èsi la terza victoria en seria. Tavau ha percunter pers per la segunda giada entaifer tschintg dis cunter Ambri ed ha da las ultimas sis partidas sulettamain gudagnà cunter Rapperswil-Jona.

Ils ulteriurs resultats da la saira: