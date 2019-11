Emprim terz

10' Jonathan Mercier (Eliot Berthon) 0:1

10' Daniel Winnik (Michael Völlmin) 0:2

Il HCD va cun in retard da 0:2 en l'emprima pausa. En la 10avla minuta hai dà ina duscha fraida per ils Grischuns. Genevra-Servette ha sajettà entaifer paucas segundas dus gols. Jonathan Mercier e Daniel Winnik han tutgà en la rait cun sajets or da la chanvella.

Il HCD ha cumenzà fitg bain il gieu. El ha dominà las emprimas minutas. Tranter auter ha Aaron Palushaj tutgà en la 5avla minuta la pitga. Era uschiglio ha Tavau fatg ina buna figura al cumenzament. Ils dus cuntergols han alura schoccà in zic l'equipa da Christian Wohlwend. Uschia va Servette betg nunmeritadamain cun l'avantatg en l'emprima pausa.

Segund terz

Genevra-Servette ha fatg grev la vita a Tavau en il segund terz. Il HCD ha bain empruvà da crear scenas en l'offensiva, dentant han ils giasts giugà fitg disciplinà ed han strusch fatg sbagls. Uschia è il HCD bain stà bler en possess dal puck, dentant senza crear bleras occasiuns. Il pli datiers ad in gol è Dino Wieser stà en la 28avla minuta. El è sa mess tras cunter in defensur ed ha savì currer sulet cunter il goli Robert Mayer, n'ha dentant betg dumagnà da sajettar il puck en la rait.

Servette n'ha betg fatg bler per l'offensiva en il segund terz. Sulettamain suenter 1 fin 2 conters èn els vegnì malsegirs avant Joren van Pottelberghe. Cun lur tactica defensiva è els dentant vegnì da far grev la vita a Tavau.

Ultim terz

42' Fabrice Herzog (Benjamin Baumgartner, Andres Ambühl) 1:2

56' Tommy Wingels (Michael Völlmin) 1:3

60' Aaron Palushaj (Felicien Du Bois, Perttu Lindgren) 2:3

Il HCD ha cumenzà perfetg l'ultim terz. Gia suenter bun ina minuta è Fabrice Herzog vegnì da scursanir sin 1:2. Quai suenter in fitg bel pass dal giuven Austriac Benjamin Baumgartner. Suenter in segund terz, nua che pauc è grategià, ha Tavau fatg bler dapli en l'ultim terz. Servette è dentant è adina stà privlus sin conters. In da quels ha il topscorer Tommy Wingels nizzegià per sajettà il terz gol. Aaron Palushaj è 10 segundas avant la fin mo pli vegnì da scursanir per il club da hockey da Tavau.

Vinavant vai per il HCD gia proxim mardi cun in ulteriur gieu da chasa cunter Lugano.

Ulteriurs resultats:

Ambri-Piotta - Losanna 1:2

Berna - ZSC Lions 2:1

Bienna - Zug 1:2

Lakers - Friburg 9:4

Lugano - SCL Tigers 1:2

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

ZSC Lions

21 75:51

43 2.

Bienna 22 57:53

38 3.

Genevra 21 58:55

34

4.

Losanna

21

62:56

33 5 Tavau 16 54:45

32 6. SCL Tigers

19

48:51

30 7. Zug 19 63:57

30 8. Friburg 19 43:50

25 9. Lugano 20 48:59

25 10. Berna

21

58:69

25 11. Lakers 20 54:62

24 12. Ambri 21

46:60

21

