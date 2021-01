En in gieu fitg cumbattì gudogna il HCD cun 3:2 suenter prolungaziun. Il gol decisiv ha Fabrice Herzog sajettà per ils Grischuns.

En in gieu fitg attractiv ha il HCD festivà ina impurtanta victoria da prestige. Davent da l'emprima minuta han omaduas equipas tschertgà l'offensiva. Ils emprims gols hai dentant pir dà en il segund terz. Thorell ha sajettà en avantatg Zug en la 21avla minuta e gIuenter quest gol avess il leader pudì auzar il resultat. Reto Mayer ha dentant mussà in fitg ferm gieu tranter las pitgas da Tavau e mussà paradas miraculusas. Aaron Palushaj ha lura egalisà en la 31avla minuta, in zic ord il nagut, per il HCD.

En l'ultim terz han omaduas equipas gì schanzas da decider il gieu. Zug sco er Tavau han sajettà mintgamai in gol. La decisiun è dentant pir crudada en la prolungaziun. Fabrice Herzog ha sajettà il gol decisiv paucas secundas avant la fin.

Grazia a questa victoria èn ils Grischuns da nov sin plazza 5 da la tabella. Zug è vinavant leader da la National League.

Emprim terz

nagins gols

Segund terz

21' Erik Thorell 0:1

31' Aaron Palushaj 1:1

Ultim terz

47' Marc Wieser 2:1

49' Carl Klingberg 2:2

Avant il gieu

En l'ultim gieu cunter Ambri-Piotta ha il HCD mussà ina ferma prestaziun. La gronda sfida è dentant da confermar oz quella. Tavau gioga fin uss ina stagiun cun pauca constanza. Anc n'han ils Grischuns betg gudagnà dapli che 2 gieus en seria.

Tge che fa segir curaschi als Grischuns è che la defensiun è sa stabilisada en il decurs dals ultims gieus. L'equipa da Christian Wohlwend ha laschà tiers pli paucas schanzas da gol ed uschia er tschiffà pli paucs gols en ils ultims gieus. Fin uss è il HCD tuttina l'equipa che ha tschiffà ils pli blers gols da l'entira liga.