Fin la 27avla minuta manavan ils Grischuns anc la partida. Ma lura han Yannick Zehnder e Oscar Lindberg sajettà dus gols per l’EV Zug entaifer 26 secundas e procurà cun quai per la vieuta dal gieu. Per il club da hockey da Tavau è quai la segunda terrada en fila. Gia il mardi passà avevan ils Grischuns pers cunter Genevra en la prolungaziun.

Pers dus plazs en la tabella

Tras la terrada a Zug ha il HCD pers dus plazs en la tabella ed è ussa da nov quart. A la testa da la tabella restan vinavant ils ZSC Lions avant Genevra e Zug.

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

ZSC Lions

30

97:74

54 2.

Genevra 31 87:76

54 3. Zug 28

95:75

53 4. Tavau 28 89:80

51

5.

Bienna 30

78:79

46 6.

Losanna

30

84:83

45 7. SCL Tigers

29

74:82

43 8. Berna

30

83:91

41 9. Ambri 30

76:81

40

10. Friburg 29 65:75

38 11. Lugano 31 79:91

37 12. Lakers 30

77:97

32

Ils ulteriurs gieus:

Ambri - Lakers 3:2

Friburg - ZSC Lions 0:3

Losanna - Genevra 2:4

Lugano - Bienna 6:3

SCL Tigers - Berna 1:2

RTR novitads 23:00