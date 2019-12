Ils da Tavau han stuì dar tut, e duas giadas èn els currids suenter ad in retard en il gieu cunter il HC Lugano. En la 45avla minuta fa Felicien Du Bois lura dentant il gol decisiv a la victoria da 3:2.

Uss va il HCD puspè ina giada per trais puncts

Emprim terz

11' Roman Loeffel (Jani Lajunen) 0:1

Il HCD ha cumenzà fitg engaschà la partida. En las emprimas minutas ha l'equipa da Christian Wohlwend smatgà Lugano pulit en la defensiun. Tar bleras occasiuns n'èn ils Grischuns dentant betg vegnì. Suenter bun tschintg minutas èn ils Tessinais lura stads meglier en il gieu, ed uschia han els era gì emprimas occasiuns.

Il gol entras Roman Loeffel è tuttina stà in pitschen schoc per Tavau. Pir cunter la fin da l'emprim terz è l'equipa puspè vegnida da crear acziuns offensivas. Il puck n'ha dentant betg chattà la via en la rait.

Segund terz

32' Mattias Tedenby 1:1

36' Raffaele Sannitz (Reto Suri) 1:2

En las emprimas minutas da quest segund terz n'è betg capità bler. Mo lura ha il HCD surpiglià il domini dal gieu e smaccà sin il 1:1. En powerplay en la 32avla minuta è quest gol lu era crudà. Suenter in grond sbagl d'in defensur da Lugano, ha Mattias Tedenby sajettà il puck sut la latta en la rait.

Era suenter quest gol ha Tavau smatgà vinavant. Or dal nagut è Lugano lura puspè ì en avantatg. Raffaele Sannitz ch'è gist turnà dal baun da chasti, ha pudì currer persul cunter il goli da Tavau Sandro Aeschlimann ed ha tutgà exact en la crusch. Sin quest gol n'èn ils Grischuns betg vegnì da reagir.

Ultim terz

44' Fabrice Herzog 2:2

46' Felicien Du Bois (Benjamin Baumgartner, Andres Ambühl) 3:2

En l'ultim terz è la ferma morala dal HCD dada en egl. Ins ha davent da l'emprima minuta da quest ultim terz percurschì che Tavau vul ils trais puncts per tut pretsch. Fabrice Herzog e Felicien Du Bois en il powerplay han vieut il gieu en favur dals Grischuns. En las ultimas minutas ha Lugano bain anc smatgà per egualisar. Grazia ad in ferm goli èn ils trais puncts dentant restads a Tavau.

Terrada per l'emprim da la tabella

ZSC Lions – Losanna 2:6

Lakers – Zug 1:4

Genevra – Friburg 3:0

Bienna – SCL Tigers 2:5

Berna – Ambri 2:3 suenter sajettar penaltis

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

ZSC Lions

30

97:74

54 2.

Genevra 31 87:76

54 3. Zug 28

95:75

53 4. Tavau 28 89:80

51

5.

Bienna 30

78:79

46 6.

Losanna

30

84:83

45 7. SCL Tigers

29

74:82

43 8. Berna

30

83:91

41 9. Ambri 30

76:81

40

10. Friburg 29 65:75

38 11. Lugano 31 79:91

37 12. Lakers 30

77:97

32

RTR novitads 20:00