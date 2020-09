En il Sankt Jakob Park ha il team da Vladimir Petkovic fatg in pari dad 1:1 cunter la Germania. Il gol per la Germania ha fatg en la 14avla minuta, Ilkay Gündogan. Il gol per l'equipa naziunala svizra ha fatg Silvan Widmer en la 57avla minuta. En la fasa finala ha la Svizra gì pliras schanzas da sajettar il gol decisiv.

En la tabella è l'equipa naziunala svizra sin il quart e davos plaz cun 1 punct. La Spagna è a la testa cun 4 puncts.

L'october ha la Svizra da giugar a Madrid cunter la Spagna e suenter è lura il gieu da return cunter la Germania a Cologna.