Il gol decisiv sajetta l'Ucranais Alexander Sintschenko en la 68avla minuta, cura ch'il giugader da Manchester City n'ha laschà nagina schanza al goli svizzer, Yann Sommer. Ils indigens avevan gia sajettà en la 14avla minuta l'emprim gol, tras Andrej Jarmolenko. A Haris Seferovic èsi lura gartegià curt avant pausa d'egualisar.

Legenda: Haris Seferovic ha sajettà il sulet gol per la Svizra. Keystone

La victoria da l'Ucraina, ch'era sa qualifitgada senza ina singula terrada per il campiunadi europeic da la proxima stad, è meritada. La squadra da l'anteriur star da ballape Andrej Schewtschenko ha gì en tut in lev plus da schanzas. Discletg ha gì Ruben Vargas en la 55avla minuta, cun in culp da chau ha el sulet gartegià la pitga.

Sa mesirar cun ils Tudestgs

Dumengia che vegn suonda il proxim gieu en il rom da la Nations League, lura dat la naziunala svizra cunter la Germania. La squadra da Joachim Löw ha cuntanschì la gievgia cunter la Spagna in pari 1:1.