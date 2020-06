La Federaziun svizra da ballape ha prolungà il contract cun il trenader da l'equipa naziunala, Nils Nielsen per in onn, fin l'onn 2022.

Ina raschun per la prolungaziun dal contract è tenor la federaziun, ch’il campiunadi europeic è vegnì spustà pervia da la pandemia per in onn. En la qualificaziun è la Svizra ensemen cun la Belgia suenter quatter gieus a la testa da lur gruppa. Las proximas partidas han lieu il settember cunter la Croazia e la Belgia.

Sche Nielsen dumogna cun sia equipa il sigl en la runda finala dal campiunadi europeic, sa prolunghescha ses contract automaticamain fin al campiunadi mundial il 2023.