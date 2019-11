En la squadra naziunala da ballape svizra datti ina midada per ils dus gieus da qualificaziun per il campiunadi europeic: Josip Drmic è sa blessà il venderdi saira en il gieu da Premier-League da Norwich City cunter Watford e na stat perquai betg a disposiziun.

Sco remplazzant per Drmic è Cedric Itten vegnì nominà. L'attatger dal FC Son Gagl da 22 onns survegn uschia sia emprima nominaziun per il cader A da la naziunala. Itten ha gia sajettà per il FC Son Gagl, ch'è en la tabella sin rang 3, 5 gols en 12 gieus. Ed er en la cuppa svizra ha el fatg in gol ed in assist.

Ils dus gieus da qualificaziun Ils 15 da november a las 20:45 dat la naziunala a Son Gagl cunter la Georgia.

Ils 18 da november medemamain a las 20:45 frunta la naziunala ordaifer sin il Gibraltar – ch'è actualmain il davos en la gruppa.

Lunga glista da blessads

Cunquai che era Drmic croda ora per ils ultims dus gieus da qualificaziun, vegn la glista da blessads anc pli lunga. Cunter la Georgia ed il Gibraltar mancan er Xherdan Shaqiri, Fabian Schär, Admir Mehmedi, Steven Zuber, Breel Embolo, Timm Klose e Mario Gavranovic.

