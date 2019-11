Freuler sto desister – per el vegn Aebischer

La naziunala svizra da ballape sto dar senza Remo Freuler las duas davosas partidas da qualificaziun per la Euro 2020. Il giugader da Atalanta Bergamo patescha da problems musculars vid la coissa.

Enstagl da Freuler vegn en acziun Michel Aebischer dals Young Boys. Per il giugader da 22 onns èsi l'emprima nominaziun per in gieu da l'equipa naziunala.

Ils dus davos gieus da qualificaziun èn il venderdi che vegn cunter la Georgia – ed en in'emna cunter il Gibraltar.

Itten arrivà en il camp naziunal

Er per l'emprima giada en il cader naziunal è vegnì nominà Cedric Itten dal FC Son Gagl:

